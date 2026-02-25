В Орехово-Зуеве коммунальные службы вышли на борьбу с последствиями снегопадов
В городе Орехово-Зуево продолжаются работы по устранению последствий сильных снегопадов. На улице Пушкина возле колледжа коммунальные и дорожные службы расчистили проезжую часть и вывезли снег за пределы города.
Для проведения работ были задействованы один трактор и грузовые автомобили. Водитель одного из грузовиков, Андрей, рассказал, что сотрудники начинают рабочий день с проверки технического состояния машин.
«Мы стараемся тщательнее очищать улицы, обеспечивая горожанам комфортные условия передвижения», — отметил он.
Особое внимание уделяется очистке пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Проезжая часть обрабатывается противогололедными материалами с помощью спецтехники — пескоразбрасывателей.