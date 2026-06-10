Онлайн-услугу по выплатам медикам оптимизировали в Подмосковье

Мингосуправления Подмосковья сообщило о нововведениях в процессе оформления выплат медработникам по аренде жилья. Теперь в онлайн-услуге действуют умные сервисы предпроверки, которые помогут сэкономить время при подаче заявки.

«Теперь при переходе в электронную форму услуги система автоматически проверит, есть ли у пользователя ранее поданное, но еще не рассмотренное аналогичное заявление или назначенная выплата. Все это займет считаные секунды — информационное сообщение появится прямо на экране», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Получить выплату компенсации по аренде жилья могут специалисты с высшим или средним медобразованием, которые работают в медучреждениях государственной системы здравоохранения Подмосковья на полную ставку. При этом у заявителя и его родственников не должно быть в собственного жилья на территории региона.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Сумма выплаты составляет от 20 до 30 тысяч рублей и зависит от городского округа, где трудоустроен специалист. Если за выплатой обращается семья медработников, то они получат от 30 до 45 тысяч рублей.