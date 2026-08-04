В онкоцентре Балашихи активно используют новый электрокардиограф

С момента поступления нового электрокардиографа в онкоцентр в городском округе Балашиха обследование прошли более 1500 пациентов. Поставка аппарата стала частью программы по модернизации здравоохранения Подмосковья.

Новый 12-канальный электрокардиограф соответствует российским и европейским стандартам. Он появился в онкоцентре 4 июня 2026 года.

По словам Юлии Китаевой, врача функциональной диагностики, новый аппарат очень информативен и позволяет во время съемки сразу передать информацию в отделение. Это сокращает время для дальнейшего осмотра пациента.

Процедура электрокардиографии занимает всего 3–4 минуты, а управление прибором интуитивно понятное. Важное преимущество техники — встроенные фильтры: антитреморный, антидрейфовый и сетевой. Они «очищают» сигнал, если пациент волнуется и дрожит или в помещении нестабильное электропитание.

Автоматизация работы прибора снижает риски пропустить нарушения ритма. Если аппарат обнаруживает аритмию, запись стартует автоматически. Кроме того, устройство умеет распознавать сигналы кардиостимулятора, что гарантирует корректную диагностику для пациентов с ЭКС и исключает ложные трактовки.

Чтобы пройти электрокардиографию на новом оборудовании, пациенту нужно получить направление у своего лечащего врача. Такая диагностика важна для комплексной оценки состояния здоровья, особенно в условиях диспансерного наблюдения.