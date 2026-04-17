В Ольгино возводят крупный медицинский комплекс

В Ольгино активно строят крупный медицинский центр. Специалисты уже завершили монтаж оконных блоков с противопожарными рамами и теперь занимаются фасадами. Внутри помещений возводят перегородки и проводят электромонтажные работы. Рабочие начали черновую отделку: в подвалах оштукатуривают стены.

Далее планируется укладка плитки, монтаж подвесных потолков и облицовка стен на всех этажах. Все работы выполняют одновременно, не разделяя на очереди.

Ежедневно на объекте трудятся более 500 рабочих и около 25 единиц спецтехники. Завершить строительство и ввести больницу в эксплуатацию планируют в первом квартале 2028 года. Новая больница станет одним из крупнейших медицинских центров в восточной части Подмосковья, рассчитанным на сотни посещений в смену.