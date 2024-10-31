Свыше 10 детских площадок обустроили в Шатуре за год

Благоустройство площадок для детей продолжается в муниципалитете. В план на 2024 год было включено 11 объектов.

В рамках муниципальной программы уже смонтированы детские площадки в Шатуре на улице Строителей, в Рошале на улице Карла Либкнехта, в Туголесском Бору, Шатурторфе, Середникове, Дмитровском Погосте и Черустях. На остальных муниципальных площадках специалисты установили все игровые элементы. В ближайшее время будут установлены скамейки и уложено резиновое покрытие.

Кроме того, в городском округе обновили четыре детские площадки по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Игровые комплексы установлены на на Академической улице в Шатуре, на улицах Карла Маркса и Свердлова в Рошале, а также на улице Луначарского в Мишеронском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа, что в этом году в программу благоустройства в регионе вошли 90 мест. Это 24 пешеходные площади, 12 парков, 14 скверов, восемь детских скверов, 12 лесопарков и 13 катков и скейтпарков. Большинство из них уже открылись, еще 29 заработают до конца года.

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