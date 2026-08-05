Аграрии в поселке Кировском начали уборку озимой пшеницы

Аграрии из АО «Совхоз имени Кирова» начали уборку озимой пшеницы. Этой культурой в этом году засеяно 540 гектаров полей хозяйства, из них 95 гектаров уже убрали. Валовка пшеницы на данный момент составляет 408 тонн, а урожайность — 42,9 центнера с гектара.

Сейчас уборка урожая идет на полях близ поселка Кировский, здесь работают три комбайна, грузовики и другая техника.

Начальник сектора сельского хозяйства и экологии администрации муниципального округа Лотошино Наталья Селецкая рассказала, что помимо «Совхоза имени Кирова» озимую пшеницу убирают также в ООО «Колхоз „Заветы Ильича“». Здесь из 600 гектаров убрали 80, а урожайность пшеницы составила 31,5 центнера с гектара.

Больше всего полей с озимой пшеницей в округе у ООО «Агроинновация МО» — 3370 гектаров. В ближайшее время это агропредприятие также приступит к уборке.