В оформление компенсации за детский сад в Подмосковье внедрили ИИ

В Московской области усовершенствовали процесс подачи заявления на компенсацию за детский сад. Теперь он включает технологию ИИ-распознавания документов и сервис автозаполнения данных о ребенке, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

«Теперь подавать заявление стало проще. Умный сервис „подтягивает“ данные о ребенке из личного кабинета госуслуг — не нужно заполнять поля вручную. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке документы — справку с места учебы, согласие на обработку персональных данных и другие», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Получить компенсацию за оплату садика в Московской области может один из родителей или законных представителей, чьи дети посещают региональный детский сад и за кого были оплачены услуги по присмотру и уходу.

Выплата назначается в соответствии с критериями нуждаемости: 70% на каждого ребенка из многодетной семьи, 20% на первого ребенка и 50% на второго ребенка из семей, которым назначено ежемесячное пособие в соответствии со статьей 20.16 Закона № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области».

Услуга «Выплата компенсации части родительской платы» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Подавать заявление на компенсацию нужно только один раз при записи ребенка в детский сад, далее выплата продлевается автоматически.