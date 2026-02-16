В ОЭЗ «Дубна» возводится научно-производственный комплекс по выпуску лекарств

На территории особой экономической зоны «Дубна» полным ходом идет строительство крупного научно-производственного комплекса. Площадь объекта составит примерно 7,4 тысячи квадратных метров. Завершены земельные и фундаментные работы, а также устройство свайного поля. Одновременно возводится складской корпус — там монтируют каркас и перекрытия.

На новом предприятии будут разрабатывать и производить дженерики — лекарства, содержащие те же действующие вещества, что и оригинальные препараты. Основное внимание уделят производству противоопухолевых гормональных средств, которые сейчас в основном импортируются в Россию. Реализация проекта позволит наладить выпуск отечественных аналогов и снизить зависимость от зарубежных поставок.

Первый этап строительства — производственный корпус — планируют запустить во втором квартале 2027 года. Полный ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2029 год. После выхода на проектную мощность завод сможет выпускать до 140 миллионов таблеток, капсул и стерильных форм в год. На предприятии будет создано около 60 высокотехнологичных рабочих мест.