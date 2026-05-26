В ОЭЗ «Дубна» после реновации открылся четырехзвездочный «Резидент-Отель»

В Особой экономической зоне «Дубна» завершился капитальный ремонт гостиницы бизнес-класса «Резидент-Отель». Обновленный объект получил категорию четырех звезд и предназначен для деловой аудитории.

Инфраструктура отеля спроектирована с учетом принципа Work Life Balance для представителей бизнес-элиты и инвесторов. «Резидент-Отель» предлагает 117 эргономичных номеров с продуманной планировкой. В стоимость проживания включены завтрак «шведский стол», круглосуточный доступ в тренажерный зал и работа в профессиональном коворкинге.

Для длительных командировок предусмотрены услуги прачечной самообслуживания, круглосуточная стойка регистрации и охраняемая парковка.

Особое внимание уделено деловой инфраструктуре. На базе отеля работает высокотехнологичный конференц-зал для форумов и переговоров. Ресторан «Резидент» с авторской кухней предлагает как формат делового ланча, так и пространство для неформального общения.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Антон Афанасьев назвал проект «прямым ответом на запросы делового сообщества». По его словам, «Особая экономическая зона „Дубна“ давно закрепила за собой статус главного бизнес-центра и флагмана инноваций в Подмосковье».