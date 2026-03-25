В Одинцове провели лекции о профилактике туберкулеза

С 16 по 24 марта в центре «Авангард», расположенном в Одинцовском городском округе, состоялся цикл образовательных лекций. Мероприятие было организовано для курсантов Москвы и Московской области. Представители Красного Креста прочли лекции на тему «Туберкулез: как не попасть в группу риска». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В рамках встреч специалисты дали подробные разъяснения о природе заболевания, механизмах его передачи, симптомах и современных методах профилактики туберкулеза. Участникам лекций рассказали о мерах личной защиты, значении своевременной диагностики и роли здорового образа жизни в снижении риска заражения.

Цель мероприятия — повысить медицинскую грамотность курсантов и воспитать у них ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. Курсанты подчеркнули, что лекция помогла им осознать серьезность заболевания и возможности каждого в снижении рисков заражения.