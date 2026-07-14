На Одинцовском подворье начали возводить новые торговые павильоны
На территории «Одинцовского подворья» в городе Одинцово ведется строительство современных торговых комплексов. На месте старых уличных павильонов появятся новые, более просторные и комфортные для продавцов и покупателей.
Строители уже залили фундамент и возвели металлокаркас первого из трех запланированных павильонов. Общая торговая площадь составит 110 квадратных метров.
«В данный момент началась обшивка павильона сэндвич-панелями. Следующий этап — установка стеклопакетов, и начнется внутренняя отделка. Мы приближаемся к финалу, скоро закончим возведение первого объекта», — рассказал представитель «Одинцовского подворья» Максим Цыбуляк.
Сдать первый павильон планируют к концу августа. После этого начнется возведение еще двух таких объектов. Строительство идет поэтапно, чтобы не останавливать торговлю. Каждый павильон сможет принять до 10 арендаторов.