В Одинцовском округе ввели в эксплуатацию новую поликлинику

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию новой поликлиники в Одинцовском городском округе. Медицинское учреждение расположено рядом с жилым комплексом «Заречье Парк» и построено группой «Самолет».

Общая площадь поликлиники превышает 3,3 тысячи квадратных метров. Директор по строительству социальных объектов группы «Самолет» Фарид Шахмарданов отметил, что в здании есть кабинеты как терапевтов, так и узких специалистов, включая невролога, гинеколога, эндокринолога, кардиолога, офтальмолога, уролога и других.

На первом этаже находятся отделения рентгенологии, маммографии и флюорографии. Физиотерапевтический блок с кабинетами электросветолечения, теплолечения, УВЧ и массажа расположен на втором этаже. На третьем этаже находится стоматология, а на четвертом — отделение функциональной диагностики с кабинетами ЭХО, ЭКГ, ЭЭГ и УЗИ.

Строители позаботились о доступности учреждения для маломобильных посетителей: основные входы в здание находятся на уровне земли, предусмотрены лифт, специальные санузлы и широкие дверные проемы. Система разделения потоков с несколькими входами поможет минимизировать риск распространения инфекций.

Территория вокруг поликлиники благоустроена: засеян газон, высажены кустарники, установлено уличное освещение, оборудована велопарковка и небольшой автопаркинг. Все выполнено в соответствии с единым стандартом медучреждений региона.