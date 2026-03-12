В Одинцовском округе возобновили строительство пешеходного моста

В Одинцовском городском округе между Рублевским проездом и Новоивановским поселком возобновилось строительство пешеходного моста через железнодорожные пути Белорусского направления. Работы остановились на некоторое время, но с начала 2026 года были возобновлены.

Руководитель проекта компании «Мостэнергострой» Александр Галкин сообщил, что уже забетонирована часть капитальной опоры и ведется сборка ферм пролетного строения. На объекте идет подготовка фундамента к бетонированию, устройство «тепляка» для прогрева бетона. Одновременно рабочие занимаются фрикционными соединениями высокопрочных болтов на фермах.

Сейчас на стройке работает 15 человек и задействовано три единицы техники. В ближайшее время планируется бетонирование ростверка опоры — несущего основания павильона лестничного схода. По расчетам, будет залито около 120 кубических метров бетона.

Проектом предусмотрено полное остекление, установка лифтов для маломобильных групп населения, внутреннее освещение и архитектурная подсветка фасада в темное время суток. «Лифты уже закуплены», — отметил Александр Галкин.

Пешеходный переход обеспечит безопасный путь от жилого комплекса «Рублевский» в поселок Новоивановское, к станции МЦД «Немчиновка», к Минскому шоссе, по которому ходит общественный транспорт из Москвы и в Москву, а также к торговым объектам. Завершить строительство планируется к концу 2026 года.