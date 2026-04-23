В Одинцовском округе возобновили строительство надземного перехода

В Одинцовском городском округе в селе Немчиновка на Рублевском проезде возобновилось строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Белорусского направления. Работы стартовали вновь в начале 2026 года после паузы.

По словам руководителя проекта компании «Мостэнергострой» Александра Галкина, со стороны Немчиновки уже установлена одна треть фермы пролетного строения, где будет располагаться пешеходная зона. Сейчас строители занимаются выносом коммуникаций, включая часть канализационной сети ЖК «Рублевский».

С этой же стороны железной дороги ожидается приемка металлоконструкций лестничного схода. Через две недели планируется начать их сборку. Между лестничными маршами будут заливаться монолитные межэтажные перекрытия и площадки.

На следующей неделе подрядчик планирует завезти на объект буровую установку для устройства свайного основания фундаментов опор с противоположной стороны железнодорожного полотна — в поселке Новоивановское.

Проектом предусмотрено полное остекление перехода, установка лифтов для маломобильных групп населения, внутреннее освещение и архитектурная подсветка фасада в темное время суток.

Переход обеспечит безопасный путь от жилого комплекса «Рублевский» в Немчиновке к поселку Новоивановское, станции МЦД «Немчиновка», Минскому шоссе и торговым объектам. Завершить строительство планируется к концу 2026 года.