Владельца участка в Одинцове оштрафовали за самовольное пользование рекой

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил: «Установлено, что нарушение допустила гражданка, владелица земельного участка, предназначенного для индивидуальной жилой застройки. Она самовольно заняла часть акватории реки Саминки, провела строительство причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений. При этом за разрешением на пользование водным объектом она не обращалась».

По итогам рассмотрения протокола гражданка была привлечена к административной ответственности в виде штрафа.

Минэкологии напоминает, что самовольное занятие водных объектов может привести к штрафам для граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, а для юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административному приостановлению деятельности на срок до девяноста суток.