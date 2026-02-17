Стационар областной больницы капитально отремонтируют в Одинцове

В селе Перхушково на Можайском шоссе, д. 4 стр. 4, продолжается модернизация стационара Одинцовской областной больницы. На данный момент стройготовность объекта составляет 83%.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств.

На объекте выполняется монтаж инженерных сетей, завершается установка лифтового оборудования и дверей. Параллельно идут отделочные работы.

После завершения ремонта стационар общей площадью более 10,3 тысяч квадратных метров будет модернизирован. На его базе откроется Региональный сосудистый центр на 163 койки. В центре будут отделения нейрохирургии, неврологии, нейро- и кардиореанимации, кабинеты томографии и 5 операционных. Пациентам будут оказывать помощь при инсультах и инфарктах.

Завершить работы на объекте планируется в июне 2026 года.