В Одинцовском округе продолжается капитальный ремонт спортивной школы

В Одинцовском городском округе идет капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса — спортивной школы «Старый городок», расположенной на улице Школьная. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, на объекте задействовано 40 рабочих и 3 единицы техники. Специалисты монтируют инженерные коммуникации, ремонтируют кровлю и фасады, штукатурят стены, а также устанавливают перегородки. На данный момент общая готовность строительных работ составляет 61%.

Компания-подрядчик уже демонтировала старое оборудование и покрытия. В планах — замена инженерных сетей, радиаторов и сантехники, а также устройство новых полов и потолков, отделка помещений, закупка мебели и современного оборудования.

Общая площадь здания составляет 1870,3 кв. м. Завершить ремонт планируется в августе 2026 года, чтобы с 1 сентября школа снова приняла спортсменов.