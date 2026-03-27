Пожарное депо на четыре поста построят в Одинцове к 2027 году

Подрядная организация приступила к начальной стадии строительства пожарного депо в селе Ромашково, Одинцовский округ. Сейчас на месте будущего объекта ведутся работы по планировке и расчистке территории.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что новый объект повысит безопасность местных жителей и сократит время прибытия пожарных расчетов на место чрезвычайных ситуаций. В здании будут расположены функциональные зоны, включая гараж-стоянку и пункт техобслуживания пожарных машин.

Для сотрудников предусмотрены комнаты отдыха, приема пищи, психологической разгрузки и хранения пожарно-технического вооружения.

Все работы планируют завершить в 2027 году.