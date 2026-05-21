В Одинцовском округе построят новый детский сад

В поселке Заречье Одинцовского городского округа началось строительство нового детского сада на 210 мест. Работы ведет группа «Самолет» на территории жилого комплекса «Заречье Парк».

Заместитель директора по строительству компании-застройщика Сеймур Султанов сообщил, что подготовительные и земляные работы на котловане практически завершены. Осталось досыпать около 300 кубических метров песка, на что потребуется примерно три дня.

Перед началом монолитных работ строители сделают подбетонное основание и гидроизоляционный слой. Затем приступят к заливке фундаментной плиты, вертикальным конструкциям и перекрытиям. На территории уже установлен арматурный цех.

Площадь будущего трехэтажного здания составит почти 3,4 тысячи квадратных метров. В детском саду будет девять групп — по три на каждом этаже. Групповые блоки площадью около 160 квадратных метров будут включать спальни, раздевалки, санузлы и буфеты.

Кроме групповых помещений, в здании разместятся залы для физкультуры и музыки, комнаты для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога. На первом этаже предусмотрены места под пищеблок полного цикла и медицинский блок.

Во дворе дошкольного учреждения появится благоустроенное пространство с малыми архитектурными формами. У каждой группы детей будет своя прогулочная площадка. На территории высадят кустарники, хвойные и лиственные деревья.

Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2027 года.