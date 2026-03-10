В Одинцовском округе построят новый детский сад на 220 мест

В поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа на месте двух корпусов снесенного аварийного детского сада идет строительство нового дошкольного учреждения.

Начальник участка компании «ИСК Родина» Алексей Петькеев сообщил, что на первой захватке ведутся работы по бетонированию фундаментной плиты и вертикальных стен подвала. Параллельно идет подготовка к бетонированию плиты перекрытия над подвалом.

Строители также демонтируют третий, северный корпус аварийного здания и вывозят строительный мусор. В северной части возводимого здания идет разработка котлована на второй захватке.

Сегодня на объекте трудятся 36 рабочих, трое инженерно-технических работников, задействованы пять единиц техники, включая два крана, два экскаватора и мини-погрузчик.

Заказчиком работ является учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства». Сдача объекта запланирована на 2027 год.