В Одинцовском округе построят новый детский сад на 220 мест

В поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа полным ходом идет строительство нового дошкольного учреждения. Оно появится на месте двух снесенных аварийных корпусов старого детского сада. Третий демонтированный корпус превратится в прогулочные площадки и беседки для будущих воспитанников.

Начальник участка компании «ИСК „Родина“» Алексей Петькеев сообщил, что за последний месяц на объекте активно работали над устройством пристенной дренажной системы. Проложено около 120 метров дренажа, смонтировано семь колодцев по периметру здания.

Каменная кладка в подвале завершена — все кирпичные перегородки установлены. Строители продолжают заниматься устройством монолитной конструкции. Возведены вертикальные и горизонтальные конструкции с первого по третий этаж.

На объекте задействовано 94 рабочих, трое инженерно-технических работников и четыре единицы техники, включая два крана и два экскаватора.

Заказчиком работ выступает учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства». Сдача объекта запланирована на 2027 год.