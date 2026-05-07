В Одинцовском округе обновляют спортивную школу «Старый городок»

В Одинцовском городском округе продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса — спортивной школы «Старый городок», расположенной на улице Школьная. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

На объекте почти завершили кровельные и фасадные работы. Идет монтаж инженерных коммуникаций, отделочные работы выполнены наполовину. Общая готовность строительства по всем видам работ составляет более 70%.

Компания-подрядчик демонтировала старое оборудование и покрытия, проводит ремонт кровли и фасада, меняет инженерные сети, радиаторы и сантехнику. Внутри здания сделают новые полы и потолки, проведут отделку, а также установят мебель и современное оборудование.

Общая площадь здания составляет 1870,3 квадратных метра. Завершить ремонт планируется в 2026 году.