В Одинцовском округе началось строительство нового детского сада

В поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа приступили к строительству нового дошкольного учреждения на 220 мест. Оно появится на месте снесенных аварийных корпусов старого детского сада.

По словам начальника участка компании-генподрядчика Алексея Петькеева, на данный момент ведутся монолитные работы по возведению конструкций третьего этажа. Параллельно завершается монтаж тепло- и гидроизоляции стен цокольного этажа.

Строители также выполняют обратную отсыпку пазух пристенного дренажа по периметру здания и частично планируют участок. В ближайших планах — устройство кирпичных стен и перегородок. С конца июля начнутся кровельные работы на втором и третьем этажах.

В подвале здания кирпичная кладка уже завершена — все перегородки установлены. Сейчас на объекте работает 31 человек, включая трех представителей инженерно-технического состава, задействованы три единицы техники: кран, погрузчик и экскаватор.

Заказчиком работ выступает учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства». Сдача объекта запланирована на 2027 год.