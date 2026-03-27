Детский сад в поселке ВНИИСОК построят к 2027 году

В поселке ВНИИСОК Одинцовского округа стартовали работы по возведению нового детского сада, рассчитанного на 220 мест. Подрядчик приступил к строительству монолитных конструкций здания.

Детский сад строится в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. В двухэтажном здании будут размещены 10 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Каждая группа будет иметь спальню, буфет и игровую. Кроме того, в здании предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кружковая зона, методические кабинеты, пищеблок полного цикла и медицинский кабинет.

«На стройплощадке работают 35 человек и задействовано 5 единиц техники. На первом участке ведется устройство стен первого этажа, на втором — устройство фундаментной плиты, на третьем — расчистка территории от строительного мусора после демонтажа аварийного здания», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

На территории детского сада будут обустроены площадки для спорта и игр, выполнено озеленение, обустроены проезды и тротуары. Площадки будут оборудованы теневыми навесами и малыми архитектурными формами для детей разного возраста.

Открыть новый детский сад планируется в 2027 году.