В Одинцовском округе дорожники борются со снегом

В городском округе Одинцово дорожные службы активно работают над ликвидацией последствий снегопада. Бригада Одинцовского ДРСУ заступила на дежурство в ночную смену 27 января в 18:00. В 23:30 четыре комбинированные дорожные машины вышли на маршруты, чтобы расчистить основные магистрали города от снежных заносов и обработать дороги противогололедными реагентами.

Машины выезжают с территории и сразу выстраиваются клином с небольшим нахлестом, чтобы снег собирался и откидывался на обочину. Утром снегоуборочная техника «Золотые ручки» убирает снег, который затем погрузят и вывезут на специально оборудованные площадки за чертой города.

Старший в колонне — водитель Дмитрий Михайлов, который работает в ДРСУ уже 33 года. Он любит свою работу и отмечает, что в кабине машины тепло и уютно, играет шансон, за спиной — флаг ВДВ. Все это настраивает на рабочий лад.

Чтобы очистить дороги города от снега, колонне понадобится около пяти часов. Однако снегопад только усиливается, и синоптики обещают, что метель продлится до полудня 29 января. Автомобилистов призывают выбрать альтернативный вид транспорта.

Уже расчищены Можайское и Красногорское шоссе, улицы Маршала Неделина и Жукова. Следующий в списке — 8-й микрорайон, куда колонна отправляется для продолжения работ. Чистить город водители Одинцовского ДРСУ будут всю ночь, а утром их сменят коллеги.