Спортшколу «Старый городок» в Одинцове капитально отремонтируют к сентябрю

В Одинцовском округе на завершающей стадии находится капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса — спортивной школы «Старый городок», расположенной на улице Школьная. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области.

По сообщению пресс-службы регионального Минстройкомплекса, строительная готовность объекта на данный момент составляет 88%. Строители завершают кровельные и фасадные работы, занимаются монтажом инженерных коммуникаций, общестроительными работами и чистовой отделкой.

В ходе ремонта компания-подрядчик демонтировала старое оборудование и покрытия, проводит ремонт кровли и фасадные работы, меняет инженерные сети, радиаторы и сантехнику. Внутри здания сделают новые полы и потолки, проведут отделку, завезут мебель и современное оборудование.

Общая площадь здания составляет 1870,3 кв. м. Завершить ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.