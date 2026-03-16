В Одинцовском городском округе завершается капремонт стационара

Капитальный ремонт стационара подразделения Одинцовской областной больницы в селе Перхушково подходит к концу. На его базе в 2026 году планируют открыть региональный центр сосудистой хирургии.

Представитель подрядной организации, начальник участка Илдар Исянов, рассказал, что в подвале здания сейчас настраивают лифты и устанавливают вентиляционные системы. Для усиления фундамента кладут дополнительные буронабивные сваи.

На втором этаже почти закончили отделку: кладут плитку, стелют линолеум, ставят межкомнатные двери. На первом этаже заканчивают укладывать керамогранитную плитку. С третьего по пятый этаж отделочные работы уже завершены, осталось закончить сборку подвесных потолков Armstrong.

На объекте сейчас работают 85 человек, включая инженерно-технических сотрудников.

В больнице будут отделения нейрохирургии, реанимации и нейрореанимации, неврологии, кардиологии, кардиореанимации и сердечно-сосудистой хирургии, а также пять операционных. Предусмотрено место для машин скорой помощи.

Сосудистый центр будет рассчитан на 163 койки.

Работы ведутся за счет бюджета Московской области. Завершить реконструкцию планируют во втором квартале 2026 года.