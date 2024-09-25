Аварийный дом снесли на Верхней улице в селе Юдино

Фото: Мособлархитектура

Еще одно аварийное здание снесли в Одинцовском округе. Это деревянный жилой дом № 79, расположенный на Верхней улице в селе Юдино.

«Двухэтажное здание построено в 1959 году. Его общая площадь составляла чуть более 430 квадратных метров. В связи с моральным и физическим износом дом признали аварийным и демонтировали. Ранее жильцов шести квартир расселили», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Фото: Мособлархитектура

В Одинцовском округе 955 недостроев. Снесли или привели в порядок 789 из них, что составляет 83% от общего количества. Работа продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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