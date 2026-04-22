В Одинцовском городском округе скоро завершат капитальный ремонт стационара

В селе Перхушково Одинцовского городского округа завершается капитальный ремонт стационара подразделения областной больницы. На его базе в 2026 году планируют открыть региональный центр сосудистой хирургии.

Представитель подрядной организации Сергей Белоус сообщил, что пока стоит сухая погода, на объекте ведутся работы по благоустройству территории. В частности, формируется грунтовая подушка под площадку для машин скорой помощи, а также идет установка бордюрного камня.

Внутри корпуса близятся к завершению отделочные работы. Строители собирают подвесные потолки Armstrong, монтируют потолочную систему Clip-In, подключают светильники, заканчивают укладку плитки. Идут пусконаладочные работы системы вентиляции. Готовность инженерных сетей — около 80%.

На следующей неделе на первом этаже, где находится операционный блок, подрядчик планирует начать монтаж гипсометаллических листов (GML). Там же расположен кабинет для ангиографического обследования, стены и потолок этого помещения строители обшили свинцовыми листами для защиты от радиации.

Сергей Белоус отметил, что в подвале здания продолжается установка буронабивных свай для усиления фундамента. Эта современная технология применяется для усиления и укрепления оснований зданий. Уже готовы 97 свай из 120.

На объекте сегодня задействованы 86 человек, в том числе семеро инженерно-технических работников.

В учреждении будут отделения нейрохирургии, реанимации и нейрореанимации, неврологии, кардиологии, кардиореанимации и сердечно-сосудистой хирургии, а также пять операционных. Предусмотрено размещение машин скорой помощи.

Сосудистый центр рассчитан на 163 койко-места. Работы финансируются из бюджета Московской области. Завершить реконструкцию планируется во втором квартале 2026 года.