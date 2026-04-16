В Одинцовском городском округе прокуратура начала проверку из-за отравления детей

В Одинцовской городской прокуратуре начали проверку после того, как в медицинское учреждение обратились дети с признаками отравления. Они посещали одно из дошкольных учреждений округа.

По предварительной информации, с 9 по 16 апреля 2026 года у воспитанников детского сада проявились симптомы острой кишечной инфекции. За медицинской помощью обратились 42 ребенка и 2 сотрудника учреждения. Из них 7 детей были госпитализированы в больницу после осмотра врачей.

Одинцовская городская прокуратура установит все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки оценят действия лиц, ответственных за организацию питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Представители Роспотребнадзора взяли необходимые пробы для лабораторных исследований. Прокурорская проверка продолжается. Если будут выявлены основания, примут меры реагирования.