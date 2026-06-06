В Одинцовском филиале МНИМО прошел финал фестиваля робототехники «РобоСити-2026»

В Одинцовском городском округе на Ново-Спортивной улице завершился Всероссийский фестиваль робототехники «РОБОСИТИ 2026». Более двухсот молодых инженеров из двадцати регионов страны приняли участие в мероприятии.

Участниками стали школьники и студенты в возрасте от семи до двадцати трех лет. Они соревновались в шестнадцати категориях, включая «Следование по линии», «Сумо без правил», «Кубок IQ» и «Азбука аналоговой робототехники», где роботов собирали без единой строчки кода.

Особенность фестиваля — использование отечественных решений. В категории «Промышленные роботы» применялось оборудование компании «Промобот». Вся представленная техника была российского производства.

Начальник управления воспитания и дополнительного образования детей Министерства образования Московской области Лариса Бебешко отметила: «Это все наши будущие инженерные прорывы, это самые лучшие умы со всей страны. Государство уделяет огромное внимание науке, технологиям».

В рамках фестиваля также прошла деловая программа, посвященная подготовке кадров для роботизации экономики, и Всероссийская творческая олимпиада по Scratch.

Исполняющий директор Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Светлана Федорова подчеркнула рост интереса к технологиям: «Сейчас в Подмосковье доступно более трех тысяч образовательных программ по программированию, инженерии и искусственному интеллекту».