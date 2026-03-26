В Одинцовской областной больнице улучшили онкологическую помощь

Сегодня отмечается Международный день борьбы с миеломой — опасным заболеванием крови. Главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн рассказал об уровне онкологической помощи в округе.

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) был создан в 2019 году. В больнице работают круглосуточное отделение химиотерапии и паллиативной помощи на 20 коек, а также отделение онкохирургии на 50 мест. Оно специализируется на торакальной и абдоминальной хирургии, заболеваниях молочной железы и онкогинекологии.

«Этот проект позволил централизовать в округах региона онкологическую помощь. Раньше все врачи-онкологи находились в разных отделениях, а сейчас — в одном месте, и это очень удобно для пациентов», — сказал главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

В ЦАОПе пациенты могут получить консультацию специалиста и пройти необходимые процедуры: КТ, МРТ, УЗИ, гастроскопию и колоноскопию. Это позволяет выявлять заболевания на ранней стадии.

Прием ведут в том числе представители института радиологии. Благодаря системе «зеленый» коридор пациенты не стоят в очередях. Каждый месяц в ЦАОПе проходят Дни открытых дверей. Информацию можно найти на официальном сайте больницы.