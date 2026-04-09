В Одинцове возобновили строительство надземного перехода

Строительные работы на надземном пешеходном переходе через железнодорожные пути вблизи пересечения улиц Баковской и Вокзальной в городе Одинцово возобновились. Сейчас готовность объекта составляет 17 процентов.

Специалисты завершили геодезические и подготовительные работы, приступили к устройству ростверка и разработке котлована под шахту лифта.

Переход будет оборудован лифтами и остеклен. Предусмотрены меры для обеспечения доступности маломобильных групп населения, включая антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурную подсветку. Также планируется обустройство пешеходных зон.

Более 14 тысяч жителей близлежащих районов получат возможность комфортно и безопасно пересекать железнодорожные пути. Открыть движение по переходу планируют до конца 2026 года.