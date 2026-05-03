В Одинцове торжественно открыли мотосезон

Организатор мотопробега Семен Подлубный отметил: «Одна из причин, почему мы собираем мотосообщество, — это обучение новичков. Тех, кто еще не знаком с дорогами, но всегда мечтал купить мотоцикл и купил его, закончил мотошколу, но абсолютно не понимает, что их ждет на дороге. И вот передать этот опыт и перенять его у нас — это очень большая миссия. И безопасность у нас стоит на первом месте».

Владимир Калайдин — еще новичок, это его второй мотосезон. Он основательно подготовился, прислушиваясь к советам старших товарищей. В этом году ему даже доверили быть в числе отсекающих — мотоциклистов, которые помогают колонне беспрепятственно проехать по дорогам города и не дают автомобилям вклиниваться и разбивать строй.

Около 200 мотоциклистов округа выстроились в колонну и ровным строем проехали по улицам города. Они хотели привлечь внимание пешеходов и автолюбителей, чтобы избежать в будущем дорожно-транспортных происшествий и уважительно относиться ко всем участникам движения.