Пристройку к школе № 9 в Одинцове возведут в 2027 году

В городе Одинцово на улице Северная, дом 20, активно идет строительство пристройки к Одинцовской школе № 9. Новый корпус расширит возможности образовательного учреждения и позволит принять еще 550 учащихся. Площадь здания составит 9 257,94 м².

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Проект соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

На данный момент на объекте трудятся более 140 строителей. Они занимаются облицовкой фасада, отделкой внутренних помещений, остеклением окон и благоустройством территории.

В новом корпусе расположатся учебные классы и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая, медицинский кабинет и административные помещения.

Завершение строительства запланировано на 2027 год.