В Одинцове прошел третий этап Кубка Подмосковья по стрельбе на дальние дистанции

11 июля в Одинцово на базе многофункционального огневого центра парка «Патриот» состоялся третий этап «Лето» Кубка Подмосковья по стрельбе на дальние дистанции. В соревнованиях приняли участие 48 спортсменов из Москвы, Московской, Владимирской и Ярославской областей.

Участники выполнили 10 упражнений по стрельбе на дистанциях от 1000 до 1600 метров. Победителем Кубка Подмосковья в личном зачете стал Евгений Соловьев. Алексей Чернобровкин и Вячеслав Асадуллаев заняли второе и третье места соответственно.

В групповом зачете первое место заняла команда «Вижу Цель» в составе Евгения Атаманова, Святослава Березина и Дениса Хвощевского. Второе место — у команды «ТГ Снайпинг Тим 1», в составе которой выступили Денис Ракитин, Дмитрий Федоров и Агабек Сифербеков. Замкнула тройку лидеров команда «Команда Мечты», в которую вошли Евгений Соловьев, Валерий Нагирный и Владимир Байда.

Стрельба на дальние дистанции — официальный вид спорта, включенный во Всероссийский реестр видов спорта. Осенью 2021 года по инициативе Федерации был зарегистрирован новый вид спорта. В июле 2024 года приказом Минспорта России федерация была наделена правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации по виду спорта «стрельба на дальние дистанции». Это позволило проводить в России международные соревнования, а у стрелков появилась возможность получать спортивные разряды и звания. Кубок Подмосковья проводится в рамках государственной программы «Спорт России».