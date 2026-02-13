В Одинцово продолжат строительство надземного пешеходного перехода

В Одинцовском городском округе вновь начали строительные работы на надземном пешеходном переходе через железнодорожные пути в районе ЖК «Рублевский». Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, сейчас объект готов на 15%.

«В настоящий момент ведется подготовка стройплощадки и ее очистка от снега. Параллельно выполняются геодезические работы и поставка металлоконструкций для будущего пролетного строения. Закончить строительство планируется до конца этого года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Новый переход улучшит связь между жилыми кварталами в Одинцово. Более 14 тысяч жителей близлежащих районов смогут удобно и безопасно переходить через железную дорогу.

Пешеходный переход будет соответствовать региональному стандарту: его остеклят, оборудуют лифтами и сделают доступным для маломобильных групп населения. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурная подсветка, обустройство пешеходных зон.

В Одинцовском городском округе также возобновились работы на другом переходе — в районе пересечения улиц Баковской и Вокзальной. Завершить работы на нем планируют к концу года.

Напомним, прошлые контракты на строительство двух переходов были расторгнуты из-за многочисленных нарушений норм, срыва сроков и медленного темпа работ.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья — в официальном канале по ссылке: https://max.ru/mtdi_mo.