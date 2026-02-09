В Одинцове продолжат строительство надземного перехода через железнодорожные пути

В городе Одинцово вновь начались строительные работы на надземном пешеходном переходе через железнодорожные пути в районе пересечения улиц Баковской и Вокзальной. Министерство транспорта Московской области сообщает, что сейчас переход готов примерно на 20%.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал: «Открыть движение по объекту планируем до конца 2026 года. В настоящий момент ведется подготовка строительной площадки и ее очистка от снега. Параллельно выполняются геодезические работы и осуществляется поставка металлоконструкций для будущего пролетного строения».

Новый переход обеспечит связь между жилыми кварталами в Одинцово. Более 14 тысяч жителей близлежащих районов смогут комфортно и безопасно переходить через железную дорогу.

Пешеходный переход будет соответствовать региональному стандарту: его остеклят, оборудуют лифтами и сделают доступным для маломобильных групп населения. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурная подсветка, обустройство пешеходных зон.