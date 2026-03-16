Пешеходный переход между Баковской и Вокзальной в Одинцове откроют до конца года

В городе Одинцово активно ведутся работы по возведению надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути на пересечении улиц Баковской и Вокзальной. Министерство транспорта Московской области сообщило, что на данный момент переход готов примерно на 20%.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин заявил: «Открыть движение по объекту планируем до конца 2026 года. Строители завершили геодезические и подготовительные работы и приступили к устройству ростверка. Параллельно разрабатывают котлован под устройство шахты лифта».

Переход будет соответствовать региональному стандарту: его остеклят, оборудуют лифтами и сделают доступным для маломобильных групп населения. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурная подсветка, обустройство пешеходных зон.

Кроме того, в Одинцово строится еще один переход в районе ЖК «Рублевский». Новые переходы обеспечат связь между жилыми кварталами и позволят более чем 14 тысячам жителей близлежащих районов безопасно переходить через железную дорогу.

