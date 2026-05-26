Надземный переход через ж/д пути у ЖК «Рублевский» в Одинцове достроят в этом году

В Одинцовском городском округе продолжается строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе ЖК «Рублевский». По информации Министерства транспорта Подмосковья, объект готов на 25%.

«На строительной площадке работают 20 рабочих и 2 единицы техники. Полностью завершено устройство первой опоры, на второй опоре строители приступили к устройству буронабивных свай. Также продолжается сборка пролетного строения, общая готовность которого достигла 30%», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Новый переход обеспечит удобную связь между жилыми кварталами в Одинцово. Более 14 тысяч жителей близлежащих районов смогут безопасно пересекать железную дорогу. Пешеходный переход будет соответствовать региональному стандарту: его остеклят, оборудуют лифтами и сделают доступным для маломобильных групп населения. Также предусмотрено антивандальное остекление, внутреннее освещение и архитектурная подсветка.

В Одинцовском городском округе ведется строительство еще одного перехода — в районе пересечения улиц Баковской и Вокзальной. Завершить работы на двух переходах планируется в конце 2026 года.