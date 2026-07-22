В Одинцово продолжается строительство поликлиники

В микрорайоне «Гусарская баллада» городского округа Одинцово продолжается строительство поликлиники. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 55,5%.

Строители уже завершили остекление здания и работы по внешним инженерным сетям, сейчас приступили к устройству фасада. На объекте задействованы десять рабочих.

По словам специалиста строительного контроля Евгения Рудакова, внутренняя отделка блоками выполнена, установка окон завершена, внутренние и наружные сети смонтированы.

Площадь трехэтажного здания составит около шести тысяч квадратных метров. Взрослое отделение рассчитано на 350 посещений в смену, детское — на 150. В поликлинике будут кабинеты флюорографии, маммографии, рентгенодиагностики, офтальмологии, стоматологии и кардиологии. В детском отделении предусмотрены кабинеты педиатра и стоматолога, игровая комната и кабинет функциональной диагностики.