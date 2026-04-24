В Одинцово продолжается строительство пешеходного моста

В городе Одинцово идет активное строительство пешеходного моста через железнодорожные пути Белорусского направления. Мост соединит 6-й микрорайон в северной части города и Восточную промзону, где находятся многочисленные промышленные и логистические предприятия. Также на этой стороне полотна расположены жилые 8-й и 9-й микрорайоны.

Руководитель проекта компании-подрядчика Александр Галкин сообщил, что на стороне Вокзальной улицы уже готова опора под монтаж пролетного строения. На данный момент ведется укрупненная сборка строения на стапеле.

В ближайшее время начнется заливка бетоном ригеля, на который установят ферму для павильона лестничного схода. После армирования ростверка его забетонируют и приступят к установке павильона. На следующей неделе металлоконструкцию будущего павильона доставят на объект для монтажа, который начнется в начале мая.

На противоположной стороне железной дороги, на Баковской улице, строители завершили работы по свайному основанию павильонов. Сейчас там разрабатывается котлован опоры под монтаж фермы.

Работы ведутся круглосуточно. Днем на объекте задействованы 18 человек, ночью — шестеро. Задействовано четыре единицы техники.

Строительство моста прежним подрядчиком началось зимой 2025 года, но в июне работы остановились. В сентябре Минтранс Подмосковья объявил о поиске нового подрядчика. В декабре был определен новый подрядчик — компания «Мостэнергострой». С начала 2026 года новый подрядчик приступил к работе.

Сдать объект планируется до конца текущего года.