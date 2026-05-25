В Одинцово продолжается строительство надземного перехода через железную дорогу

В городе Одинцово на улице Вокзальной в районе Баковского кладбища продолжается возведение надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути Белорусского направления.

Этот мост соединит северную часть города и Восточную промзону, где находятся многочисленные промышленные и логистические предприятия. Также на этой стороне железнодорожных путей расположены жилые 8-й и 9-й микрорайоны.

Производитель работ компании-подрядчика Олег Фролов сообщил, что на стороне Вокзальной улицы строители работают с мостовой фермой. Сварщик и два его помощника занимаются монтажом стыков нижнего пояса — нижнего продольного несущего элемента пролетного строения.

С противоположной стороны железной дороги, на улице Баковской, подрядчик ведет вязку армирующих каркасов под заливку ростверка второй опоры моста. Арматурщики изготавливают детали каркасов, для чего сюда даже перевезли арматурный цех со стороны первой опоры.

Сегодня на объекте задействованы 18 работников, в том числе один человек из инженерно-технического состава.

Строительство моста прежним подрядчиком началось зимой 2025 года, но в июне работы остановились. В сентябре Минтранс Подмосковья объявил о поиске нового подрядчика. В декабре был определен новый исполнитель — компания «Мостэнергострой». С начала 2026 года подрядчик приступил к работе.

Новый переход будет находиться на одинаковом расстоянии между двумя станциями МЦД — Одинцово и Баковка. Сдать объект планируется до конца 2026 года.