Пристройку к школе №9 в Одинцове возведут в 2027 году

В городе Одинцово на улице Северной, дом 20, полным ходом идет строительство пристройки к Одинцовской школе №9. Новый корпус позволит школе расширить свои возможности и принять дополнительно 550 учащихся. Площадь здания составит 9 257,94 м².

Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

На данный момент ведутся фасадные и кровельные работы, производится кладка внутренних стен и перегородок, монтаж воздуховодов и трубопроводов системы отопления.

В здании будут размещены учебные классы и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая, а также медицинский кабинет и административные помещения.

Завершить строительство планируется в 2027 году.