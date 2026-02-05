В Одинцово готовится к открытию новый оздоровительный комплекс

В городе Одинцово на Молодежной улице, дом 11, завершается строительство термов «Наутилус». Этот комплекс станет новой точкой притяжения для семей, которые хотят отдохнуть и укрепить здоровье.

Внутри комплекса оборудованы три бассейна, а на улице — еще два с подогреваемой водой. Температура воды в бассейнах достигает +30 градусов даже в мороз. В «Наутилусе» также будут работать 15 саун разного формата: индивидуальные парные, хамам, деревенские парные, аромабани и соляная комната.

Все инженерные системы прошли проверку, и объект готов к сдаче. Осталось расставить мебель, провести озеленение и принять первых посетителей. Открытие терм планируется примерно через десять дней. В сутки комплекс сможет принимать до 900 гостей.

Для комфортного пребывания детей и взрослых предусмотрены зоны отдыха и питания, а также раздевалки, в том числе семейного типа. Теперь можно побывать на морском курорте, не покидая пределов города.