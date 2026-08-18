В Одинцово активно строят новую поликлинику

В микрорайоне Трехгорка города Одинцово строительство новой поликлиники вышло на активную фазу. Сейчас готовность объекта составляет 20%.

На площадке работают 58 человек и задействована техника. Строители продолжают монолитные работы и уже приступили к устройству технического этажа, параллельно ведется кладка наружных и внутренних стен.

Руководитель проекта Артем Малышев отметил, что завершить монолитный цикл планируют к середине сентября. После этого начнется монтаж инженерных сетей и коммуникаций.

Будущее медучреждение будет рассчитано на 500 посещений в смену, из которых 150 — для детского отделения. В поликлинике разместятся кабинеты врачей, диагностический блок и процедурные кабинеты. Пациенты смогут пройти УЗИ, ЭКГ, рентген, сдать анализы и получить восстановительное лечение. Также предусмотрены залы лечебной физкультуры, массажные кабинеты и помещения для очных и дистанционных консультаций.