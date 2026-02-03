В Одинцове стартовало строительство новой поликлиники

В поселке Трехгорка городского округа Одинцово началось возведение долгожданной поликлиники. Жители Трехгорки, а также соседних микрорайонов Новая Трехгорка, Кутузовский и жилого комплекса «Сколковский» давно ждали этого события.

Руководитель проекта Булат Казаков сообщил, что новое медицинское учреждение сможет принимать до 500 пациентов в смену, из которых 150 — дети. В здании также разместятся стационар на 50 коек и бокс для четырех машин скорой помощи.

Площадь участка под строительство составляет около 16 700 квадратных метров. На нем возведут Н-образное здание переменной этажности от двух до восьми этажей. Взрослое отделение расположится в восьмиэтажном корпусе, детское — в шестиэтажном, а соединит их двухэтажная перемычка с регистратурой.

«Генеральный подрядчик заканчивает подготовительный период: в полном объеме смонтированы освещение, видеонаблюдение, ограждение котлована и площадки, полностью проложены временные дороги», — рассказал Булат Казаков.

В ближайшее время планируется монтаж башенного крана и начало устройства фундамента. Сдача объекта запланирована на март 2027 года.