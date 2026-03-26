В Одинцове стартовал чемпионат России по дебатам на английском языке

Сегодня в городском округе Одинцово начал работу Чемпионат России по дебатам на английском языке среди школьников. Участники приехали из разных уголков страны — от Калининграда до Владивостока.

Около 150 школьников, прошедших предварительный отбор в своих регионах, собрались в Подмосковье, чтобы побороться за место в сборной России. Площадкой для проведения соревнований стал Горчаковский лицей МГИМО, который официально стал национальным комитетом международной ассоциации дебатов.

«Это мировой формат. Ему около полувека. Он так и называется — школьный формат дебатов. Структура очень сложная и требует от участников хорошей подготовки. Это настоящий интеллектуальный спорт», — отметил директор Горчаковского лицея МГИМО Илья Демаков.

Дебаты — это интеллектуальные соревнования, в рамках которых участники состязаются в умении аргументировать, убеждать и спорить. Команды готовятся один час и затем представляют свои аргументы, а судьи оценивают уровень их аргументации и риторики.

В каждой команде от трех до пяти человек. Участники готовятся к соревнованиям очень серьезно, как рассказала одна из участниц, Дарья Шевцева из Тюмени, последние 10 дней команда интенсивно готовилась, обсуждая темы и разбирая ошибки.

Впереди у участников три напряженных дня дебатов, по итогам которых будут определены победители и сформирована сборная России.