Педагогическую конференцию провели в Одинцове

В Образовательном центре «Взлет» Гимназии имени Е. М. Примакова Одинцовского городского округа 25 августа состоялась августовская педагогическая конференция. В ней приняли участие руководители образовательных организаций, директора и координаторы площадок «Взлет.Онлайн», а также учителя.

Участники подвели итоги олимпиадного сезона 2025–2026 годов. Сборная Подмосковья завоевала 578 дипломов, из которых 111 стали победными. Лидерами по количеству дипломов стали предметы: обществознание, астрономия, право, технология и основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР).

В рамках конференции методисты-кураторы Образовательного центра «Взлет» рассказали о подготовке сборных к этапам Всероссийской олимпиады школьников, изменениях в форматах заданий и новых тенденциях на олимпиаде в 2026 году. Обсуждались актуальные вопросы подготовки обучающихся по различным предметам.