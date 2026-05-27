В Одинцове продолжается строительство поликлиники в «Гусарской балладе

Ведущий инженер строительного контроля Евгений Рудаков сообщил, что строительная готовность поликлиники в микрорайоне «Гусарская баллада» в городе Одинцово достигла 54%.

На данный момент завершено остекление здания, кровля, выведены бетонные конструкции. Специалисты приступили к монтажу ливневой и водопроводной канализации, а также слаботочных систем.

Площадь здания составит около 6 тысяч квадратных метров. Взрослое отделение будет рассчитано на 350 посещений в смену. Здесь предусмотрены услуги по флюорографии, маммографии, рентгенодиагностике, офтальмологии, стоматологии и кардиологии.

Детское отделение рассчитано на 150 посещений. Для маленьких пациентов будут работать кабинеты педиатра, стоматолога, фильтр-бокс, игровая комната и кабинет функциональной диагностики. В поликлинике установят КТ-аппарат, флюорограф, маммограф и рентген-установки различного класса.

Работы проводят в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.